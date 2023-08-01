В Хабаровском крае выпустят багги для отправки в зону СВО

Транспорт испытывали на полигонах Восточного военного округа

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Хабаровское предприятие до конца года выпустит 20 багги "Ерофей" для отправки в зону спецоперации. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

"До конца года в регионе произведем более 20 багги для отправки в зону специальной военной операции. Задачи, поставленные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, обязательно выполним", - написал Дегтярев.

В Хабаровске запущено единственное на Дальнем Востоке производство багги. При выходе на полную мощность планируется производить до 20 единиц в месяц. Транспорт будут поставлять лесоохране, охотнадзору, спасательным службам, а также военным. Транспорт испытывали на полигонах Восточного военного округа и дорабатывали.

Дегтярев сообщил, что тестирование багги продолжается. "В фокусе внимания - боевые и тактические характеристики хабаровских вездеходов. Проверили, как ведет себя рулевое управление, износостойкость разных узлов агрегатов. Вездеход показал себя достойно. Машина легкая, быстрая, с высокой проходимостью, простая в эксплуатации и обслуживании", - написал губернатор.

Он уточнил, что испытания выявили также необходимость доработки. В частности, двигателю нужна дополнительная защита от грязи и грунта. Это будет учтено в следующей модели.