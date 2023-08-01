В сельские медучреждения Бурятии в 2023 году планируют трудоустроить более 100 медиков

В регионе не хватает более 400 врачей разных специальностей

УЛАН-УДЭ, 1 августа. /ТАСС/. В Бурятии в 2023 году участниками программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" станут более 100 медиков, выбравших работу в сельской местности. Об этом сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.

"По федеральным программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" запланировано трудоустроить 82 врача и 28 фельдшеров. По итогам прошлого года план был выполнен на 100% - участниками программ стали 83 врача и 26 фельдшеров", - сообщили в министерстве.

В Бурятии не хватает более 400 врачей разных специальностей, наиболее дефицитные специалисты - терапевты, фельдшеры, акушеры-гинекологи, анестезиологи, хирурги.

Для привлечения медиков в небольших населенных пунктах в республике действуют федеральные программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Суммарно один специалист может получить до 3 млн рублей стимулирующих выплат. Кроме того, в районах Бурятии работает программа льготной ипотеки "100 домов для врачей".

"С 2014 год у нас реализуется подпрограмма "Кадровое развитие системы здравоохранения" госпрограммы Республики Бурятия "Развитие здравоохранения". По ней предоставляются республиканские выплаты медицинским работникам дефицитных специальностей, в 2022 году по этой программе было трудоустроено 18 врачей и 3 средних медицинских работника, - добавили в Минздраве республики. - В этом году размер выплаты увеличен врачам до 1 млн 130 тыс. рублей, средним медицинским работникам - до 565 тыс. рублей". Кроме того, в этом году в медучреждениях Бурятии ожидают прибытия более 180 целевиков, завершающих обучение в медколледжах, и 84 выпускников медицинских вузов.

25 июля глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что в республике в настоящее время рекордно низкий уровень безработицы, но наблюдается дефицит врачей, учителей, строителей, водителей и продавцов.