В Приамурье в 2023 году построят спортивные модульные залы

На эти цели из федерального бюджета выделили 80 млн рублей

ТАСС, 1 августа. Ввод двух спортивных модульных залов планируется в двух городах Амурской области - Белогорске и Свободном - в текущем году. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Подрядной организацией в Белогорске ведется разработка проектной документации, подготовка площадки для установки объекта, закупка материалов. В Свободном рабочие завершили работы по подготовке основания, выполнили земляные работы, приступили к возведению фундаментных плит", - говорится в сообщении. Залы откроют до конца года.

Залы построят за счет президентской единой субсидии Минвостокразвития России. На эти цели были выделены средства федерального бюджета в размере 80 млн рублей.

Со ссылкой на министра строительства и архитектуры Амурской области Николая Сибирякова отмечается, что новые спортобъекты важны для городов. "К их созданию как поставщик, так и главы городов должны отнестись ответственно. Контроль за установкой спортзалов осуществляется региональным правительством в постоянном режиме", - сказал Сибиряков.

Директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Григорий Смоляк сообщал ранее ТАСС, что в регионах Дальнего Востока появятся 50 модульных спортивных залов при школах общей стоимостью 2 млрд рублей. Залы строятся в школах небольших городов и поселений, они будут использоваться как школами, так и секциями.