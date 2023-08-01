На юге России и Северном Кавказе до конца недели установится жаркая погода

В отдельные дни на севере Ростовской и Волгоградской областей прогнозируют кратковременные ливневые дожди

ТАСС, 1 августа. Жаркая погода, которая к концу недели в отдельных регионах будет превышать климатическую норму на 4-5 градусов, установится на юге России и Северном Кавказе до конца недели. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"В течение недели погоду на юге России будет определять антициклон, поэтому установится солнечная и жаркая погода на уровне климатической нормы и выше. Если в дневные часы в среднем в начале недели столбики термометров будут держаться на отметках 29-34 градуса, то к концу недели прибавят 4-5 градусов к своим показаниям", - сказала она.

В отдельные дни местами прогнозируют кратковременные ливневые дожди. Это касается севера Ростовской и Волгоградской областей, где проходит фронтальный раздел, а также регионов Северного Кавказа.

В Севастополе в начале недели - до 26-28 градусов, к выходным - до 30 градусов. В Симферополе во вторник возможны кратковременные дожди с грозами при 27 градусах, к концу недели жара достигнет до 32 градусов. В Ростове-на-Дону прогнозируют небольшие дожди в среду, воздух прогреется до 28-29 градусов, в середине недели - до 33 градусов, к пятнице - до 37 градусов.

В Волгограде во вторник - до 32-33 градусов, к пятнице - до 37 градусов, в субботу - до 38-40 градусов. В Краснодаре будет без осадков, до 33-35 градусов, к пятнице - до 39-40 градусов. В Сочи температура воздуха достигнет 25-27 градусов до конца недели. В Астрахани к выходным прогнозируют до 38-40 градусов.

Во Владикавказе во второй половине недели возможны грозовые дожди. Во вторник и среду - до 26-28 градусов, к выходным - до 25-27 градусов. В Ставрополе к концу недели - до 33-35 градусов.