В Калмыкии дали старт проекту по увековечиванию памяти защитников Сталинграда

Проект объединил свыше 80 добровольцев из разных регионов

ЭЛИСТА, 1 августа. /ТАСС/. В Калмыкии во вторник стартовал проект "Опаленные версты 51-й Армии", который объединил свыше 80 добровольцев из разных регионов. Проект позволит провести в рамках господдержки экспедиции по поискам останков бойцов, сражавшихся на подступах к Сталинграду в 1942 году. Имена погибших красноармейцев увековечат на мемориальном комплексе в республике, сообщил ТАСС председатель Ассоциации поисковых отрядов "Калмыкия" Дмитрий Халхинов.

"Сегодня мы дали старт проекту "Опаленные версты 51-й Армии", которая в ноябре - декабре 1942 года обороняла южные рубежи Сталинградского фронта. <…> Наша цель - провести несколько поисковых экспедиций по местам боев легендарной армии, найти останки бойцов, их личные вещи, поработать в архивах и к 9 мая 2024 года увековечить память героев, погибших на подступах к Сталинграду. Их имена будут высечены на мемориальном комплексе "Никто не забыт, ничто не забыто" в Малодербетовском районе республики", - сказал он.

Проект, который получил поддержку Фонда президентских грантов и Агентства по делам молодежи Калмыкии, объединил свыше 80 добровольцев разных возрастов из нескольких регионов юга России. Экспедиции пройдут в степях Малодербетовского и Сарпинского районов Калмыкии, ставших осенью и зимой 1942 года местом кровопролитных сражений. Благодаря первой совместной поисковой экспедиции 2022 года были с воинскими почестями преданы земле на Россошинском мемориале останки 1 221 воина. Поисковые операции этого года позволят, по мнению экспертов, найти останки еще порядка 800 бойцов.

"На долю 51-й Армии выпали самые изнуряющие бои - ее бойцы первыми приняли удары танковых дивизий противника, которые шли деблокировать окруженную под Сталинградом 6-ю армию Фридриха Паулюса. Великой ценой досталась та победа - более 70% личного состава потеряла за 12 дней боев 51-я Армия. Вместе с тем сложилось так, что, отмечая ее вклад в благополучный исход Котельниковской операции, многие историки зачастую принижают героический характер ее действий в тяжелейших условиях. И маршал Родион Малиновский в своих мемуарах написал, что восхищается своими гвардейцами и в то же время недоумевает, почему достойной оценки их подвигу не дано", - отметил собеседник агентства.

Проект призван усилить патриотическое воспитание молодого поколения. В Калмыкии планируется подготовить две передвижные музейные экспозиции "Они сражались за Родину", посвященные истории 51-й Армии и землякам-участникам СВО. Не менее 500 студентов, школьников и кадетов-казаков станут участниками презентаций, в которых поучаствуют ветераны боевых действий, добавил Халхинов.