На ВЭФ представят мастер-планы восьми городов ДФО

Форум пройдет 10-13 сентября

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Мастер-планы восьми городов Дальнего Востока представят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке. Об этом сообщил директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития РФ Григорий Смоляк.

"Мастер-планы Анадыря, Якутска, Нерюнгри, Белогорска, Свободного, Магадана и Краснокаменска будут представлены в начале сентября 2023 года. Мастер-планы Владивостока, Хабаровска, Арсеньева, Артема, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Биробиджана планируют представить в рамках ВЭФ", - сказал Смоляк, выступая по видео-конференц-связи в ходе панельной дискуссии форума "Сообщество".

Он уточнил, что в настоящее время завершены работы по мастер-планам агломераций Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Читы, Тынды, Северобайкальска. "Комплексные планы социально-экономического развития Южно-Сахалинска, Читы, Улан-Удэ, Тынды, Северо-Байкальска внесены в правительство РФ, ожидаем соответствующего распоряжения", - отметил Смоляк.

По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают 25 мастер-планов городов. На реализацию мастер-планов по поручению президента России Владимира Путина будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится Общественной палатой РФ с 2015 года. Его задача - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Форум пройдет в Якутске 1 и 2 августа.