1 августа, 07:43

На Камчатке в экофоруме примут участие все субъекты РФ и представители 12 стран

Мероприятие пройдет с 1 по 7 августа

ТАСС, 1 августа. Представители 12 зарубежных стран прибыли на Камчатку для участия в форуме "Экосистема. Заповедный край", сообщил журналистам губернатор края Владимир Солодов. Также в мероприятии участвует молодежь из всех регионов России.

"У нас участвуют все 89 субъектов Российской Федерации, отдельно я рад, конечно, приветствовать ребят с новых территорий - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсона. Я очень рад, что в этом году у нас есть зарубежные участники, 12 стран представлены", - сказал Солодов.

По его словам, сегодня во взаимодействии между странами очень актуальна "зеленая дипломатия", потому что она понята и очевидна для любого человека. "Планета - наш общий дом, и бессмысленно ее защищать поодиночке. Нам нужно заботиться о ней всем вместе", - сказал губернатор.

Форум "Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 1 по 7 августа и входит в линейку форумов Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году его проводят во второй раз. По традиции в рамках форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. В этом году авторы проектов будут претендовать на гранты в размере до 1 млн рублей. 

Теги:
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир Викторович
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