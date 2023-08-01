На камчатском экологическом форуме наградили молодых экоактивистов из ДНР и Запорожья

Награды вручали заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева

ТАСС, 1 августа. Активисты движения "Экосистема" Никита Никитюк и Кирилл Кузякин из Донецкой Народной Республики и Запорожской области получили награды за волонтерскую деятельность в ходе торжественного открытия форума "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке.

В начале июня по инициативе всероссийского экологического движения "Экосистема" прошел "Марафон зеленых дел". Волонтеры со всей страны поддержали День эколога серией мероприятий. За две недели они провели более 1,5 тыс. экоактивностей.

"Никита Никитюк, активист движения "Экосистема", представляющий Донецкую Народную Республику. Никита в рамках "Марафона зеленых дел" провел более 10 просветительских мероприятий на территории Донецкой Народной Республики, а также лично организовал акцию по высадке деревьев вблизи Саур-Могилы. Кирилл Кузякин - региональный куратор движения "Экосистема" в Запорожской области. Кирилл в рамках акции "Марафон зеленых дел" оказал гуманитарную помощь зоопарку города Бердянска Запорожской области, и этим помог десяткам экзотических животных", - объявили ведущие церемонии имена награжденных.

Награды активистам вручали заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Форум "Экосистема. Заповедный край" проходит на Камчатке с 1 по 7 августа и входит в линейку форумов Федерального агентства по делам молодежи. В 2023 году он проходит во второй раз. По традиции, в рамках форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи. В этом году авторы проектов будут претендовать на гранты в размере до 1 млн рублей.