В 32 регионах РФ в августе прогнозируют высокие риски возникновения лесных пожаров

Среди них Якутия и Хабаровский край

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Лесные пожары могут возникнуть в августе в 32 российских регионах, в том числе в Якутии и Хабаровском крае, где сегодня идет борьба с огнем. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны (входит в Рослесхоз).

"В соответствии с долгосрочным прогнозом федеральной Авиалесоохраны, в течение августа из-за жаркой, теплой и сухой погоды возможны высокие риски возникновения и распространения рукотворных и грозовых лесных пожаров в 32 регионах России, в том числе в Якутии и Хабаровском крае. Прогноз разработан на основании данных Росгидромета и Авиалесоохраны. Ожидаемые высокие риски не означают обязательного возникновения ЧС, так как во многом обстановка зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности и оперативности обнаружения и тушения лесных пожаров", - говорится в сообщении.

В частности, возможны пожары в западной части Тверской области, северной, западной и южной частях Смоленской области, по всей территории Брянской, Курской, Белгородской областей, в западной части Орловской области, в южной части Калужской области, в южной и западной частях Воронежской области. Кроме того, в зоне риска южная часть Новгородской области, восточная часть Архангельской области, северо-западная часть Коми.

"Повышенная вероятность чрезвычайной пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидается в восточной части Саратовской области, южной части Самарской области, западной и центральной частях Оренбургской области, в южной части Республики Башкортостан. В восточной части Запорожской области, на всей территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, в западной части Ростовской области, в северной части Астраханской области, в восточной части Волгоградской области", - уточняет ведомство.

Кроме того, в зоне риска южная часть Челябинской области, западная часть Курганской области, север Алтайского края, Иркутской и Кемеровской областей, юг Новосибирской области, западная, центральная и восточная части Красноярского края. Также это юго-восток Забайкальского края, южная, юго-восточная и северо-восточная части Якутии, северо-запад Хабаровского края, западная и северная части Магаданской области.

В текущем огнеопасном сезоне парашютисты-десантники Авиалесоохраны, работники наземных лесных служб и привлеченные лица потушили более 9,3 тыс. лесных пожаров более чем в 60 регионах. В том числе 3 тыс. очагов огня потушены в труднодоступных и удаленных районах. Сегодня идет тушение 127 очагов в 16 регионах. На тушении пожаров в России работают более 2,6 тыс. человек, 260 единиц техники, более 110 самолетов и вертолетов. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Якутии и Хабаровском крае, где идет тушение 85 труднодоступных и удаленных очагов, возникших из-за гроз.