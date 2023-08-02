В Уфе МВД устанавливает обстоятельства инцидента на въезде в город

Как сообщает Telegram-канала Baza, военнослужащий, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу, сбежал и угрожал взорвать гранату

УФА, 2 августа. /ТАСС/. МВД Башкирии устанавливает обстоятельства инцидента на въезде в город с юго-восточного направления, приведшего к перекрытию дорог, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

По данным Telegram-канала Baza, причиной перекрытия дорог стал инцидент с военнослужащим, которого везли на судебно-психиатрическую экспертизу. Он смог сбежать и угрожает взорвать гранату.

"Устанавливаются обстоятельства происшествия", - сказали в МВД.

В соцсетях очевидцы сообщают о перекрытии шоссе сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе главы Башкирии, Радий Хабиров приехал на переговоры с военнослужащим.