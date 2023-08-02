В Петербурге создали бот для общения на цветочном языке

Пользователь может попросить программу сделать комплимент, выяснить отношения, заверить в своих чувствах, порассуждать, признаться, попросить или назначить свидание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН и сотрудники Государственного Эрмитажа разработали VK-бот - переводчик с языка цветов. Изображения растений взяли с эрмитажных картин и предметов декоративно-прикладного искусства, рассказали ТАСС в пресс-службе СПб ФИЦ РАН.

"Основой бота стали книга и исследовательский проект "Сад Эрмитажа" - уникальная научная работа специалистов музея и Санкт-Петербургского государственного университета. Экспонаты из эрмитажной коллекции Нидерландов и Фландрии были изучены хранителями музея и учеными-ботаниками СПбГУ. Книга создана при поддержке Молодежного консультативного совета в рамках проекта "Молодость", - отметили в пресс-службе.

Бот вступает в диалог при помощи кнопок меню. Пользователь может выбрать фразу для перевода на язык цветов из семи категорий: сделать комплимент, выяснить отношения, заверить в своих чувствах, порассуждать, признаться, попросить или назначить свидание. В ответ на выбранную фразу бот присылает соответствующее изображение цветка. При клике на картинку можно увидеть название и автора произведения.

"Мы будем улучшать чат-бот: расширять количество и вариативность цветов, доступных в базе данных. Запланировано создание англоязычной версии и представление проекта на международных конференциях и выставках", - отмечает инициатор проекта сотрудник отдела "Эрмитаж-медиа" Дарья Петрова.