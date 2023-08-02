В Петербурге приостановили эксплуатацию 137 автобусов "МАЗ" из-за возможности возгорания

Транспорт также не примут на баланс "Пассажиравтотранс" до устранения замечаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Эксплуатацию 137 автобусов марки "МАЗ" приостановили в Петербурге в связи с обнаружением неполадок, которые могут привести к возгоранию. Об этом в среду сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"В связи с наличием замечаний, которые потенциально могут привести к возгоранию автобусов, принято решение, что ГУП "Пассажиравтотранс" с сегодняшнего дня приостанавливает эксплуатацию на городской маршрутной сети 137 автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ 203047), поступивших в Петербург в рамках контрактов, заключенных в 2022 году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках новых договоров на закупку автобусов этой марки, заключенных предприятием в 2023 году, машины не примут на баланс "Пассажиравтотранс" также до устранения замечаний.

На предприятии работает комиссия, созданная совместно с представителями ОАО "МАЗ" - управляющей компания холдинга "Белавтомаз". Также выявление причин возгорания автобусов проводится уполномоченной службой МЧС и испытательной пожарной лабораторией по Санкт-Петербургу. На маршруты автобусы, снятые с эксплуатации, вернутся только после дополнительной проверки и устранения представителями завода-изготовителя выявленных дефектов.

14 июля по результатам выездного совещания вице-губернатором Петербурга Кириллом Поляковым было принято решение о приостановке "Пассажиравтотрансом" эксплуатации партии из порядка 30 автобусов Volgabus, поступивших в 2022 году, до момента исправления всех недочетов. Также приостановили приемку 98 автобусов этой же марки до полной проверки соответствия техники всем необходимым требованиям.

Руководители заводов-производителей автобусов МАЗ и Volgabus должны были разработать график модернизации техники и замены комплектующих ненадлежащего качества. Перевозчикам было поручено усилить текущий контроль за техническим состоянием подвижного состава и не допускать эксплуатацию на линии транспортных средств, не отвечающих требованиям безопасности.