В Курске за шесть дней выпало две месячных нормы осадков

В городе зафиксировали подтопления домов и случаи схождения селей

КУРСК, 2 августа. /ТАСС/. Количество осадков, выпавших в Курске за последние шесть дней, вдвое превысило месячную норму, сообщили в администрации Курска.

"За шесть дней на город обрушилось 166 мм осадков при месячной норме 78 мм. По информации синоптиков, за июль выпало 253% месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.

С 27 июля Единая дежурная диспетчерская служба принимает заявки горожан на устранение последствий продолжительных ливней. Зафиксировали четыре отключения электроснабжения в жилых домах, падение 42 деревьев, залития жилых помещений с крыш, 99 заявок от жителей о подтоплении частных домов и подвалов многоквартирных домов, схождение двух селей. Заявки продолжают отрабатывать подразделения администрации города и округов, управляющие компании, ТСЖ и подрядные организации.