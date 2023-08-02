В межрегиональный проект по развитию краеведения вошли 22 российских музея

Проводится стажировка сотрудников музеев в разных городах и обмен выпущенными изданиями

ОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Краеведческие музеи из 22 крупных городов России, включая Донецк, вошли в межрегиональный проект "Музей и краеведение". Этот проект был инициирован Омским государственным историко-краеведческим музеем для обмена опытом музеев, развития исторической науки и просвещения населения, сообщила ТАСС замдиректора музея Оксана Беляева.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин на встрече с историками заявил о необходимости повышения качества исторического образования.

"В конце прошлого года президент дал поручение о развитии исторической науки. Директор омского краеведческого музея Петр Петрович [Вибе] предложил проект межрегионального инновационного проекта. В него вошли 22 краеведческих музей из крупных городов России, от Южно-Сахалинска до Крыма, Донецка и Калининграда. Этот проект даст толчок развитию краеведения на местах и, в том числе, позитивно отразится на экспозициях в музеях", - сказала Беляева.

По ее словам, по проекту уже проводится стажировка сотрудников музеев в разных городах и обмен выпущенными изданиями. "Мы также собираем предложения других музеев, формируем план работы на 2023-2025 годы", - уточнила замдиректора. Осенью участники проекта планируют провести онлайн-встречу по обмену опытом, к концу года - выпустить сборник публикаций музеев.

Беляева подчеркнула важность развития краеведения для субъектов РФ. "Этому направлению сейчас уделяется большое внимание на местах. В Омской области, например, идет речь о создании регионального учебникам по краеведению. Все это соответствует задачам, поставленным президентом. Есть рекомендации школам и вузам проводить уроки истории именно в краеведческих музеях, так как дети не знают истории родного края", - подчеркнула она.

Ранее директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Елена Харламова заявила о необходимости развития краеведческих музеев России. По ее словам, почти все экспозиции заканчиваются началом XX века и никак не охватывают уже завершившийся век.

В новость внесена правка (16:07 мск) - передается повторно с уточнением в первом абзаце, верно - краеведческие музеи