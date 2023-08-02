В Ульяновской области предложили провести Молодежный саммит БРИКС в 2024 году

Инициативу губернатора региона Алексея Русских поддержала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева

КРЕМЕНКИ /Ульяновская область/, 2 августа. /ТАСС/. Ульяновская область выступила с инициативой проведения в регионе Молодежного саммита стран БРИКС в 2024 году. Об этом сообщил журналистам министр молодежного развития Ульяновской области Артем Мирошников в кулуарах III Международного молодежного лагеря БРИКС.

"По предложению Алексея Юрьевича Русских, губернатора Ульяновской области, высказана инициатива о том, чтобы Молодежный саммит БРИКС-2024 прошел в Ульяновской области. Эту инициативу поддержала Ксения Денисовна Разуваева - руководитель Федерального агентства по делам молодежи", - сказал он.

Мирошников добавил, что сейчас документ находится на согласовании в Министерстве иностранных дел России. "Мы считаем, что у Ульяновской области большой опыт - уже третий раз проводится [лагерь] на территории региона, и очень ждем, что в следующем году Молодежный саммит БРИКС-2024 будет проходить здесь", - уточнил министр.

Международный лагерь БРИКС проходит в Ульяновской области в третий раз. В этом году мероприятия программы состоятся с 1 по 6 августа. В среду прошла церемония открытия лагеря, в четверг, 3 августа, для участников организуют однодневный блог-тур по Ульяновской области. Деловая программа мероприятия состоится 4-5 августа. В нее войдут две панельных сессии, посвященные фактчекингу и стандартам журналистики, а также медиавызовам современности и ресурсам их преодоления. По итогам работы лагеря будет создана концепция медиаплатформы для последующей коммуникации и информационного обмена между молодежью стран БРИКС.