Жителей Казани напугало появившееся в небе облако в виде "ядерного гриба"

Явление оказалось обычным кучево-дождевым облаком

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Жители Казани наблюдали на небе необычное метеорологическое явление, которое по своей форме напоминало "ядерный гриб", сообщает газета "Вечерняя Казань".

"Необычное природное явление смогли увидеть вечером 2 августа казанцы. В небе над городом появилось облако в форме "ядерного гриба". Некоторых жителей такая небесная "картина" испугала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на самом деле это обычное кучево-дождевое облако, которое также называют "наковальня". Форму гриба облако принимает, когда упирается в стратосферу на высоте примерно 12 км от земли. Поскольку дальше "расти" оно не может, облако растекается, и образуется фигура, напоминающая наковальню.