В Коми запустили ретропоезд на паровой тяге с новой экскурсионной программой

Он будет курсировать до конца августа

СЫКТЫВКАР, 3 августа. /ТАСС/. Экскурсионный ретропоезд на паровой тяге вновь запустили в Республике Коми по маршруту Сыктывкар - Микунь - Сыктывкар, сообщила ТАСС директор Финно-угорского этнопарка Елена Иванова.

"Второй год подряд совместно с Минэкономики Коми и Федеральной пассажирской компанией мы открыли экскурсионную программу на ретропаровозе. В этом году посвящаем ее истории железной дороги в нашем крае, пройдут совершенно новые экскурсионные программы. Изначально рейсы были запланированы на 6, 12, 20, 22 и 26 августа, но все билеты уже распроданы, поэтому проработали запуск дополнительных рейсов", - рассказала ТАСС директор этнопарка.

Впервые ретропоезд запустили в 2022 году в дни празднования 100-летия Республики Коми. Поезд с локомотивом П36-0147 доставлял туристов в село Усть-Вымь, паломнический центр региона, где расположен первый в Коми крае Михайло-Архангельский мужской монастырь.

В 2023 году для пассажиров подготовили путевую экскурсию в поезде с локомотивом "Лебедянка". По прибытии в Микунь их встретят сотрудники местного музея, проведут обзорную экскурсию по городу, мастер-класс по изготовлению сувениров на память. Организовано посещение местного храма - прихода Почаевской иконы Божией Матери и Микуньского филиала Сыктывкарского автомеханического техникума. В федеральной учебной мастерской "Управление локомотивом" покажут, как обучают машинистов. Это единственная на сегодня мастерская на Северо-Западе России. Путешественникам предложат также обед и поход на местную ярмарку с сувенирами и дикоросами. По данным Северной железной дороги, поезд будет курсировать до 30 августа через день.

Микунь - важный транспортный узел Северной железной дороги и в системе магистральных нефте- и газопроводов. История города связана со строительством Северо-Печорской железной дороги. Ее начали прокладывать в 1937 году, 28 декабря 1941 года через Микунь прошел первый эшелон с углем из Воркуты для блокадного Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны Микунь приобрел важное стратегическое значение, через станцию проходили составы с углем, нефтью, лесом и другими материалами для фронта. В 1942 году Микунь стал участковой станцией, где паровозы могли заправиться водой и топливом. Такие станции ставили через каждые 130-150 км с учетом возможностей паровозов. В 1956 году построили железную дорогу Сыктывкар - Микунь протяженностью 96 км. Символом города является паровоз "Лебедянка", единственный в Коми памятник-паровоз установлен рядом с железнодорожным вокзалом города.