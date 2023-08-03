В Вологде "уволили" кота-спасателя из-за веса

Животное посадили на диету

ТАСС, 3 августа. Аварийно-спасательная служба Вологды временно "отстранила" от службы кота Беляша из-за лишнего веса, сообщили вологодские спасатели на своей странице во "ВКонтакте".

"Сегодня у Беляшика был прием у ветврача. Когда он садился на диету, вес был 7,3 кг, очень толстенький. После лечения и диеты наш толстячок скинул вес, на данный момент весы показывают 6,2 кг. Беляшик чувствует себя чудесно и скоро сможет вернуться к службе", - говорится в сообщении в ответ на вопросы о пропавших из соцсети фотографиях о постах о коте.

По данным спасателей, однажды Беляш застрял между стеной и батареей и его посадили на диету. Однако его продолжали подкармливать, поэтому диета не дала результатов. Всем сотрудникам доказали, что коту необходима строгая диета и питание по часам, но Беляш съел что-то с улицы и получил расстройство желудка.

"И всей службой приняли решение, что лучше ему будет лечиться дома, у одного из наших. Собственно, с Беляшиком все хорошо, он лечится, кушает по часам. Все как нужно. В скором времени он снова будет мелькать в вашей ленте", - добавили в службе.