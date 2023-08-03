В Карелии завершили первый этап реконструкции станции Беломорск

При проведении работ удлинили четыре пути до 71 вагона и один - до 100

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 августа. /ТАСС/. Первый этап реконструкции станции Беломорск завершили в Карелии в преддверии Дня железнодорожника. Движение по обновленной инфраструктуре открыли в режиме телемоста министр транспорта России Виталий Савельев, глава РЖД Олег Белозеров и глава Карелии Артур Парфенчиков, сообщила журналистам пресс-служба руководителя республики.

"Станция является ключевым звеном направления Волховстрой - Мурманск, где провозная способность к 2025 году будет увеличена с 25 до 45 млн тонн, при этом будет обеспечена масса поезда до 7,1 тыс. тонн", - сказал глава РЖД Белозеров во время церемонии открытия.

В рамках первого этапа модернизации удлинили четыре пути до 71 вагона и один - до 100. Для этого железнодорожники уложили 5 км новых путей и 13 стрелочных переводов, отсыпали 45 тыс. куб. м земляного полотна и обновили 6 км контактной сети. Это позволило увеличить перерабатывающие способности станции на 20%. По словам главы Карелии, развитие железнодорожной станции Беломорск позволит увеличить количество рабочих мест и будет способствовать экономическому развитию как Беломорского района, так и всего региона.