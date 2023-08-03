В Екатеринбурге в честь фестиваля университетского спорта выпустят почтовую марку

Тираж составит 88 тыс. экземпляров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. В год 300-летия Екатеринбурга выпустят почтовую марку в честь Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет 19-31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Уверен, что среди жителей города и гостей предстоящего Международного фестиваля университетского спорта есть немало филателистов. У них будет возможность пополнить свои коллекции уникальной маркой, на которой изображен объект нашего фестиваля - Дворец водных видов спорта, один из лучших в мире", - цитируют в пресс-службе руководителя дирекции Международного фестиваля университетского спорта Александра Чернова с уточнением, что тираж марок составит 88 тыс. экземпляров.

Как уточнили в пресс-службе, марки появятся во всех крупных городских отделениях Екатеринбурга. Дополнительно изготовят конверты первого дня и штемпеля специального гашения для Екатеринбурга и Москвы, а также картмаксимум, художественная обложка, а внутри - почтовая марка, виньетка.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа - в даты, когда должна была состояться Универсиада-2023. Решение о переносе Универсиады из Екатеринбурга было принято в апреле 2022 года. В фестивале примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, всего будет разыграно 193 комплекта медалей.

Празднование 300-летия города запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.