В Мордовии на фестивале "Гардемарины - 2023" дети из 12 регионов РФ покажут спектакли

Фестиваль второй год поддерживает Президентский фонд культурных инициатив

ТАСС, 3 августа. Более 200 детей из 12 регионов России покажут свои театральные постановки в Мордовии в ходе II Всероссийского театрального фестиваля воспитанников Нахимовских военно-морских училищ, кадетских корпусов и классов "Гардемарины - 2023". Об этом сообщила ТАСС ректор "Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Педагог 13.ру" Татьяна Самсонова по итогам торжественного открытия фестиваля.

"Мы проанализировали историю кадетства, поняли, насколько в свое время именно этот жанр был востребованным кадетами, и придумали всероссийский театральный фестиваль "Гардемарины". Тематика проведения фестиваля - история военно-морского флота во всех ее проявлениях начиная [со времен] Петра I. Проводим фестиваль в древнейшем городе Мордовии Темникове на аутентичной земле праведного воина Федора Ушакова, который не проиграл ни одного сражения. В этом году [в фестивале принимают участие] 12 регионов из 4 федеральных округов, 19 команд - это 200 с лишним детей, а всего нас больше 250 человек", - рассказала Самсонова.

Он отметила, что фестиваль второй год поддерживает Президентский фонд культурных инициатив.

"Дети заранее готовят спектакли. Есть постановки, которые касаются Федора Ушакова, Петра I. Знаю, что несколько команд [самостоятельно] писали свои постановки", - рассказала Самсонова.

На фестивале с ребятами работают артисты из Мордовии, проводят мастер-классы по актерскому мастерству, сценической культуре, игры на командообразование. Запланированы просмотры художественных фильмов, лекции, экскурсионная программа. Так, дети побывали в Санаксарском монастыре, где захоронены мощи Ушакова. Планируется экскурсия по Темникову.

Адмирал Федор Ушаков (1745-1817) провел в деревне Алексеевка Темниковского района Мордовии последние годы своей жизни. Ушаков приобрел деревню в 1805 году, здесь он поселился после ухода в отставку, посещал расположенный неподалеку Санаксарский монастырь, настоятелем которого некогда был дядя Ушакова Феодор Санаксарский. У северной стены Санаксарского храма адмирал был погребен в 1817 году. 5 декабря 2019 года в городе Темникове открыли памятник флотоводцу.