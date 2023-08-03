В 10 городах РФ до конца года пройдут 40 экологических праздников

Первые праздники ожидаются 6 августа в Ярославле и Екатеринбурге

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. В 10 российских городах в рамках экопросветительского проекта "Зеленая система", который представили в четверг, до конца года пройдут 40 экологических праздников для вовлечения местных жителей в зеленую повестку.

"Надеемся, что наша новая зеленая инициатива найдет отклик среди региональных эколидеров и неравнодушных граждан. Вместе мы сможем поощрить самых вовлеченных активистов и привлечь к раздельному сбору отходов еще больше людей", - заявила глава благотворительного фонда "Система" Лариса Пастухова.

Городские экологические мероприятия пройдут в Петербурге, Вологде, Ярославле, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставрополе. Первые праздники ожидаются 6 августа в Ярославле и Екатеринбурге. Итоги акции подведут 15 ноября ко Всемирному дню вторичной переработки. По результатам проведения мероприятий среди участников, организовавших у себя в регионе экологический праздник, будет разыгран призовой фонд, чтобы поощрить самых активных.

Цель "Зеленой Системы" - популяризовать практику раздельного сбора мусора и ответственного отношения к окружающей среде. В основе проекта серия городских экологических праздников, в рамках которых жители смогут познакомиться с правилами сортировки бытовых отходов, сдать вторсырье на переработку, обменяться вещами, принять участие в мастер-классах. На площадках пройдет цифровая экологическая игра, которая поможет посчитать горожанину свой экологический след и найти способы его уменьшить.