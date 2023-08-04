В Калмыкии из-за непогоды объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидаются дожди, град и ветер до 20-25 м/с

ЭЛИСТА, 4 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Калмыкии из-за ливней, гроз, града и сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По данным Северо-Кавказского УГМС, ночью и утром 4 августа в Калмыкии ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера. Они могут быть связаны с нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.