В Магаданской области из-за ветра объявили экстренное предупреждение

Речь идет об Ольском муниципальном образовании

ТАСС, 4 августа. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили экстренное предупреждение на территории Ольского муниципального образования, территориально занимающего почти всю южную часть Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 4 августа", - рассказали в центре. Ранее спасатели объявляли там экстренное предупреждение на 3 августа.

В центре уточнили, что в Ольском районе в течение дня ожидается штормовой северо-восточный ветер со скоростью до 20 м/с. Существует вероятность чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.

Сейчас на юге Магаданской области облачно, дует слабый ветер. Температура воздуха в утренние часы - плюс 18 градусов.