В Приморье за сутки выпала половина месячной нормы осадков

Дорожную службу Владивостока из-за непогоды перевели на усиленный режим работы

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Сильные дожди принесли в Приморский край до половины месячной нормы осадков в разных районах, сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

"Больше всего осадков с начала дождей зафиксировано в селе Глубинном Красноармейскогой района. Здесь выпало 90 мм дождей при месячной норме 163 мм. В других районах количество осадков также приблизилось к половине нормы. В Чугуевском районе 56 мм, в Анучинском - 55 мм, в Дальнереченске - 51 мм", - рассказал Чулков.

Дорожная служба Владивостока переведена на усиленный режим работы в связи с непогодой. Перед началом непогоды дорожники подняли решетки на сетях ливневой канализации. В связи с обострением фронтальных разделов ночью и утром 5 августа ожидается сильный, временами очень сильный дождь. Возможны грозы и усиление ветра до 20 м/с.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 3-4 августа.