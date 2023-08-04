Тайфун "Ханун" выйдет к югу Приморья 11 августа

Соответствующее предупреждение направили губернатору региона, главе города Владивостока и ГУ МЧС по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Обе возможные траектории движения тайфуна "Ханун" ведут к Приморскому краю, сообщает пресс-служба Приморского гидрометцентра. По прогнозу, затяжные дожди могут начаться на юге региона 11 августа.

"Одна группа расчетов указывает точку выхода центра тайфуна на материк в районе Хасана в ночь на 11 августа, другая - над Северной Кореей вечером 11 августа. Как бы то ни было, но оба варианта опасны для Приморья и особенно его южной и западной половин. При этом ситуация усугубляется еще и возможным прохождением над южной половиной края в начале следующей недели полярного фронта, вызывающего затяжные интенсивные ливни, которые затем могут перейти в ливни, связанные с тайфуном", - цитирует пресс-служба главу учреждения Бориса Кубая.

Уточняется, что соответствующее предварительное предупреждение уже направлено в адрес губернатора Приморья, главы города Владивостока, ГУ МЧС по Приморскому краю. Окончательный вердикт о степени влияния тайфуна на погоду края будет вынесен синоптическим консилиумом в понедельник, 7 августа.

В Приморском крае в этом году дождливое лето. Так, количество осадков, выпавших во Владивостоке за июнь, составило 282 мм, или 271% от месячной нормы, и подобная ситуация характерна для всего южного побережья края. В июле температура и количество дождей также превысило климатическую норму. При этом последний тайфун, который портил погоду в крае, наблюдался только в 2020 году.