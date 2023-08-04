4 августа, 07:07

В Кургане ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что объявили НМУ первой степени опасности

ТАСС, 4 августа. Метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, ожидаются в Кургане и на отдельных территориях Курганской области до вечера 5 августа. Объявляется первая степень опасности, сообщили в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До 20:00 (18:00 мск) 5 августа 2023 года на территории города Кургана и по отдельным предприятиям Курганской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляется НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении. 

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