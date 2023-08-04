В СЗФО ожидаются дожди и грозы

Самые сильные осадки прогнозируют в Карелии, Архангельской области и на севере Вологодской области

ТАСС, 4 августа. Атлантический циклон пройдет по Северо-Западу России в пятницу и выходные дни, принеся ливни и грозы. Это немного понизит температуру в ряде регионов, но уже в середине следующей недели температура на Северо-Западе, в том числе в Заполярье, будет достигать плюс 30 градусов, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Сегодня очень дождливый день в регионах Северо-Запада России связан с выходом атлантического циклона. Пока его центр над Скандинавией, но в течение выходных дней будет перемещаться по нашему Северу, по побережью Баренцева моря и к концу выходных окажется ближе к Новой Земле, а его место займет антициклон. Самые сильные дожди в пятницу пройдут в самых западных регионах - в Карелии, Архангельской области, на севере Вологодской области", - сообщила ТАСС представитель "Фобоса".

В субботу грозовые дожди продвинутся на всю Архангельскую область и до восточных районов Коми. В воскресенье они практически прекратятся на большей части Карелии, Мурманской и Архангельской областей, но сохранятся на востоке округа - в Ненецком автономном округе и в Коми, сообщила синоптик.

По информации сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге местами возможны небольшие кратковременные дожди, в субботу плюс 23-25 градусов, в воскресенье - плюс 25-27. В Мурманске в субботу дожди и плюс 18-20, в воскресенье без существенно осадков, но резко похолодает до плюс 13-15 градусов. Однако уже в середине следующей недели в Заполярье ожидается температура почти под плюс 30 градусов.

По данным Севгидромета, в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) будет тепло. В области пройдут кратковременные дожди, местами грозы, днем +20… +25, местами до +30. В НАО преимущественно без осадков, возможны туманы. На побережье порывы ветра до 13 м/с, температура до +31, местами +18…+23 градусов. В Сыктывкаре кратковременные дожди с грозами ожидаются в субботу, +23-25, в воскресенье уже переменная облачность, +24-26. В Вологде дожди пройдут в пятницу и предстоящей ночью, +23-24, в субботу +25, в воскресенье до +27-28 градусов.

В Новгородской области в предстоящие выходные дни ожидается повышение температуры до плюс 32 градусов. Преимущественно без осадков, однако, ночью возможны ливни. В Псковской области также сохранится жаркая погода, днем от +24 до +32 градусов, ночью от +19 до +26 градусов. В ночное время ожидаются дожди. В Петрозаводске также дождливо в пятницу, в выходные лишь кратковременные осадки и ровная температура +20-22 градуса. Очень быстро придет тепло в Калининград, где в субботу с кратковременными дождями ожидается +21-23, а в воскресенье - грозы и уже +26-28.