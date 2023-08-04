В Петербурге увеличат количество станций мониторинга атмосферного воздуха

По данным пресс-службы городской администрации, к 2025 году их будет насчитываться 30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Количество автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха в Петербурге вырастет с 25 до 30. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Город обновляет комплексную территориальную систему мониторинга. В соответствии с решением Экологического совета при Губернаторе Санкт-Петербурга все автоматические станции мониторинга атмосферного воздуха будут обновлены к 2025 году, их количество увеличится до 30", - говорится в сообщении.

Новые технологии позволят более точно измерять и анализировать показатели качества окружающей среды.

Сегодня система мониторинга атмосферного воздуха в Петербурге включает 25 автоматических станций контроля за качеством воздуха и три передвижные лаборатории. Также в Петербурге работают системы радиационного контроля, система мониторинга поверхностных и подземных вод.

"По поручению Владимира Владимировича Путина в нашем городе все угольные и мазутные котельные переводятся на экологически чистые виды топлива. Внедрение новых технологий на станциях системы наблюдений позволит усилить контроль за состоянием воздуха", - приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.