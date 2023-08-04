В Коми начнут готовить операторов беспилотников

В первую группу войдут 25 человек

СЫКТЫВКАР, 4 августа. /ТАСС/. Подготовка специалистов по управлению беспилотниками начнется в сентябре в Сыктывкарском автомеханическом техникуме, сообщил глава республики Коми Владимир Уйба.

"В этом году с 1 сентября в Сыктывкарском автомеханическом техникуме начнется обучение первой бюджетной группы по специальности "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" в количестве 25 человек. Специалисты в данной сфере очень востребованы, особенно в связи с новыми жизненными реалиями. Уже более 160 выпускников школ подали заявление на данное направление в приемную комиссию. Все желающие могут также подать документы до 15 августа", - сообщил глава республики в видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

Для организации обучения на оператора дронов закупили оборудование на 12,6 млн рублей, всю сумму выделили из регионального бюджета.

Кроме того, Республика Коми совместно с другими регионами готовит предложения по формированию нового национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем. По словам главы республики, он будет обеспечивать потребность региона в социально значимых отраслях: лесной, нефтегазовой, сельскохозяйственной, транспортной и других. Также Минэкономразвития Коми подготовило предложения по созданию специального ситуационного центра, который будет регулировать использование воздушного пространства в регионе и упростит процедуру использования беспилотников.

В целом на предстоящий учебный год выделили 2 682 бюджетных места в четырех основных вузах региона - Сыктывкарском госуниверситете имени Питирима Сорокина, Ухтинском государственном техническом университете, Сыктывкарском лесном институте и Коми республиканской академии госслужбы и управления. По программам среднего профессионального образования предусмотрено 5 090 мест, то есть каждый второй выпускник школы имеет возможность бесплатно получить среднее профессиональное образование. Наиболее востребованы у абитуриентов педагогическое, медицинское и техническое направления, добавил глава региона.