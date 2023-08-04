В Севастополе при реставрации обелиска "Штык и парус" нашли автограф автора барельефа

При проведении работ также проложили водоотведение, которое до этого отсутствовало , из-за чего дождь на протяжении нескольких лет вымывал основу монумента

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Рабочие при реставрации обелиска "Городу-герою Севастополю", известного как "Штык и парус", обнаружили автограф автора барельефа - скульптора Станислава Чижа. Реставрация на объекте продолжается, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Полным ходом идет реставрация обелиска "Городу-герою Севастополю". Реставраторы подтверждают, что одной из ошибок при создании обелиска было использование креплений из обычного металла, сейчас при реставрации используются крепления из нержавейки. Ведется реставрация барельефа скульптора Станислава Чижа. Уже сейчас, очистив поверхность, удалось обнаружить автограф автора. Самые непростые работы - это облицовка самого обелиска, высота которого свыше 60 м. Плиты инкерманского камня хрупкие и тяжелые. Одна плита весит 60 кг", - написал он.

Губернатор отметил, что при работах было также проложено водоотведение, до этого оно отсутствовало, в связи с чем из-за постоянного воздействия дождей и влаги гранитные плиты также стали отходить. "Основной материал - наш инкерманский камень. Он требует специальной обработки, которая позволяет камню стать более прочным и не "цвести", как это было ранее. Кроме того, на объекте отсутствовало водоотведение, и дождь годами вымывал основу. Гранитные плиты тоже стали отходить. Сейчас в основании сделана армированная силовая плита", - пояснил Развожаев.

По его словам, в рамках благоустройства территории подход к обелиску также будет изменен: появится доступ с набережной, предусмотрена доступность для маломобильных групп населения. Кроме этого, планируется вернуть на террасу обелиска пушки, которые нашли при строительстве памятника и относились к Александровской батарее. "Пушки давно переехали в Музей обороны Севастополя, но на обелиск установят их отлитые копии", - добавил Развожаев.

Обелиск "Городу-герою Севастополю", возведенный в 1977 году на мысе Хрустальный, является одним из символов Севастополя и представляет собой стелу высотой 60 м, стилизованную под штык и парус. Начиная с 1987 года в результате воздействия различных природных факторов, а также ошибок строителей, плиты из альминского камня стали разрушаться. Появились большие выколы в плитах облицовочного камня, которые падали с большой высоты на смотровые площадки под обелиском. Это создало опасность для посетителей, и территория была огорожена металлической оградой по контуру участка.

Обелиск является объектом культурного наследия регионального значения, поручение по его реставрации давал президент России Владимир Путин в 2017 году. Однако реставрация памятника началась только в марте 2023 года, задержка была вызвана необходимостью уточнить проектные решения и получить разрешение от Министерства культуры России.