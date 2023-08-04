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В Тульской области учительница спасла девятерых детей от ДТП

Татьяну Шуленину наградят медалью

ТУЛА, 4 августа. /ТАСС/. В Тульской области приняли решение наградить региональной медалью "Честь и мужество" учительницу Татьяну Шуленину, которая, когда водитель потерял сознание, взяла на себя управление автомобилем, перевозившим девять детей из санатория в Анапе. Благодаря ее действиям в происшествии никто не пострадал, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Глава региона [Алексей Дюмин] поручил представить Татьяну Шуленину к региональной награде - медали "Честь и мужество", которую ей вручат в Дни Тульской области и города-героя Тулы", - говорится  в сообщении.

По данным пресс-службы, Шуленина - учительница начальных классов из Чернского района Тульской области, жена участника специальной военной операции, в конце июня она сопровождала девять детей участников СВО, которые отдыхали в санатории в Анапе. На обратной дороге водитель автомобиля потерял сознание, Шуленина вовремя среагировала, взяла управление машиной на себя и вывезла детей в безопасное место с оживленной трассы. Также она вызвала скорую помощь для водителя.

"В экстренной ситуации она проявила инициативу и смелость, не допустила трагедии", - приводит пресс-служба слова Дюмина. 

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