Под Санкт-Петербургом пройдет фестиваль Garage Fest

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Фестиваль скорости и музыки Garage Fest пройдет на автодроме "Игора драйв" под Санкт-Петербургом 5 и 6 августа. Гостей ждут выступления и автограф-сессии гонщиков, концерты с участием звезд российской эстрады, выставка редких автомобилей, рассказал ТАСС генеральный директор "Росгонок" Алексей Титов.

"Уникальность фестиваля на автодроме "Игора Драйв" в его многогранности. Он призван объединять разные дисциплины и субкультуры под эгидой любви к автомобилям. Двухдневный спортивно-развлекательный марафон не оставит равнодушным никого - мы с командой подготовили мощный микс: концерты российских звезд и сеты диджеев, выступления легендарных гонщиков, выставки уникальных автомобилей, автограф-сессии и многое другое", - поделился Титов.

По его словам, одним из главных событий фестиваля станет четырехчасовая гонка третьего этапа Российской серии гонок на выносливость, а в качестве одного из новшеств предлагается дрифт-зона, где состоится четвертый этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe 2023. Особенностью соревнования станет то, что зрителям вне гоночного времени откроют доступ в сервис-парк, где они смогут ближе познакомиться со спортивной техникой, а также получить автографы пилотов, среди которых немало мастеров с мировым именем. Насыщенной будет и музыкальная программа: 5 августа на фестивале выступят заслуженный артист России Леонид Агутин и Владимир Пресняков, а 6 августа свои хиты исполнит Мари Краймбрери.

Редкие автомобили: выставка и парад

Гости фестиваля также смогут оценить выставку от проекта "Автокультура", на которой будут представлены 150 экспонатов, способных удивить даже тонких ценителей автомобильной культуры. Многие из них обычно хранятся в частных коллекциях, музейных складах, реставрационных мастерских и представлены публике впервые.

"На одной площадке будут собраны 150 экспонатов, среди которых хорошо узнаваемая классика, легенды автоспорта, редкие янгтаймеры (классические автомобили не старше 40 лет - прим. ТАСС) со своим неповторимым характером, эффектные спорткары и настоящие жемчужины в мире автопрома, которые ранее не выставлялись. Кстати, многие из них примут участие в показательном параде на ультрасовременном гоночном треке "Игора Драйв", а также в гонке на регулярность и автослаломе", - подчеркнул Титов.

А еще в лектории автодрома пройдет встреча с экспертами и звездами автомобильного мира, а также авто- и мотоспорта. Впервые в рамках фестиваля состоится международное инженерно-спортивное мероприятие "Формула Студент", на котором молодые таланты ведущих технических вузов продемонстрируют формульные болиды собственной постройки, а затем и испытают их на трассе.

Автодром "Игора драйв" включает в себя одновременно 10 профессиональных трасс: для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли-кросса, мотокросса, эндуро, картинга, супермото- и парных гонок, трассу внедорожников, центр контраварийной подготовки. Автодром имеет возможность принимать соревнования международных гоночных серий самого высокого уровня. Площадь комплекса, который находится в 54 км от Санкт-Петербурга, составляет около 100 га.