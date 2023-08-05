В Улан-Удэ суд избрал меру пресечения обвиняемым в поджоге бывшего здания военкомата

Фигурантам дела запретили определенные действия

УЛАН-УДЭ, 5 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ избрал меру пресечения в виде запрета на определенные действия в отношении двух обвиняемых в поджоге здания, где раньше располагался военкомат. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Органом предварительного следствия Арефьеву А. П. и Токаревой Л. Н. предъявлено обвинение в совершении террористического акта - совершении поджога здания <...>. Ходатайства следствия были заявлены об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий. Суд удовлетворил ходатайства в рамках заявленных требований", - говорится в сообщении.

Постановление не вступило в законную силу.

Инцидент произошел вечером 1 августа улице Каландаришвили. Пожар ликвидирован на площади 1 кв. м, пострадавших нет. 2 августа были задержаны подозреваемые - 34-летний мужчина из отдаленного района и 69-летняя местная жительница.

По данным регионального следственного управления, задержанные сообщили, что якобы решились на преступление под влиянием неизвестных лиц, которые по телефону ввели их в заблуждение и побудили совершить поджог военкомата. По предварительным данным, мужчина и пожилая женщина познакомились незадолго до совершения преступления. Для того чтобы поджечь строение, они использовали заранее приготовленные бутылки с зажигательной смесью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт, то есть совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений).