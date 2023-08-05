В Новгородской области построят испытательный полигон для БПЛА

Он будет располагаться в Демянске

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Полигон для испытания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) построят в Новгородской области в рамках создания научно-производственного центра БПЛА. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Архипелаг 2023" губернатор региона Андрей Никитин.

"Научно-производственный центр будет частично располагаться на территории инновационного научно-технологического центра, частично на территории новгородских предприятий электронной промышленности. Испытательный полигон будет располагаться в Демянске, там сейчас строится специальный полигон для БПЛА", - сказал Никитин.

Он добавил, что как только полигон будет достроен на нем планируется провести всероссийский слет операторов боевых квадрокоптеров "Дронница", который пройдет в Великом Новгороде в конце августа. Особенностью научно-производственного центра станет развитие средств радиоэлектронной борьбы для эффективного перехвата и управления беспилотниками. По словам главы региона, научно-производственный центр БПЛА планируется открыть после утверждения нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС). "Научная база вся сформирована. Для того чтобы "прибить табличку" нужно просто увидеть нацпроект сформированным, утвержденным. Мы готовы, мы не будем годами что-то там строить, у нас вся работа уже идет, и в рамках центра она начнется, когда нацпроект [будет утвержден]", - пояснил он.

Как ранее отмечал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, нацпроект по развитию БАС в РФ планируется утвердить до 1 сентября 2023 года. Белоусов также подчеркивал, что сейчас правительство завершает создание нацпроекта. В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.