На юге России и Северном Кавказе ожидается аномальная жара

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила, что в эпицентре дневного зноя окажутся Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край

ТАСС, 5 августа. Аномальная жара прогнозируется на юге России и Северном Кавказе как минимум до середины следующей недели, в ее эпицентре окажутся Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край. Показатели температуры в этих регионах будут близки к экстремальным значениям, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"В ближайшие дни усилится антициклон, будет нарастать жара. Осадки прекратятся практически повсеместно, возможны небольшие локальные в республиках Северного Кавказа. Дневной зной будет только крепнуть, в его эпицентре на юге страны окажутся Ростовская, Волгоградская области и Краснодарский край. Такая ситуация сохранится как минимум до середины следующей недели", - сказала Алина Котилевская.

В Краснодаре до середины следующей недели существенные осадки маловероятны. Если еще в пятницу днем столбики термометров на Кубани достигали 35 градусов, что всего на 5 градусов выше нормы, то к воскресенью температура повысится до 39-41 градуса. В краевом центре могут обновиться не только суточные рекорды жары, но и абсолютный максимум всего месяца. Аналогичная ситуация в воскресенье - в Ростове-на-Дону и Волгограде.

"Для Ростова-на-Дону температурный рекорд 5 августа - 38,5 градусов - был установлен в 1936 году, в Волгограде - 36,5 градусов - в 2017 году. А так как мы прогнозируем теперь температуру до 39-40 градусов, то показатели будут близки к экстремальным значениям. Это критерий "опасное явление", что означает еще и почвенную засуху, нарастание пожарной опасности. Высокими будут и ночные температуры - до 23-25 градусов", - пояснила собеседница агентства.

В Сочи в субботу - до 30-32 градусов, в воскресенье - до 33-35 градусов. В Севастополе в выходные дни - до 31-33 градусов, в Ялте - до 31-32 градусов, в Астрахани - до 36-39 градусов. Во Владикавказе - до 30-33 градусов.

Усиление жары на Русской равнине синоптики во многом связывают с продвижением в регион гребня антициклона из Арктики. Этот очаг заключил в свою область прогревшийся в Средней Азии воздух. Зной дополнительно усилит и поток средиземноморского тепла на периферии атлантического циклона, который сейчас захватил страны Восточной Европы.