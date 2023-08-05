В военно-историческом фестивале "Осада Азова" приняли участие более 200 реконструкторов

Реконструкции событий конца XVII века предшествовал парад ее участников

АЗОВ /Ростовская область/, 5 августа. /ТАСС/. Военно-исторический фестиваль "Осада Азова", который в 2023 году посвящен доблести донских казаков при осадном сидении 1641 года, проходит в городе Азов в Ростовской области.

"Фестиваль проходит в 17-й раз. Сегодня мы проводим его на историческом месте - это валы Азовской крепости. В этом году он посвящается доблести донских казаков, их сидению. Нам очень хотелось бы, чтобы слово Азов во всей России, да и в целом мире, ассоциировалось только с воинской доблестью", - заявила журналистам министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева перед церемонией открытия фестиваля.

Его главным мероприятием стала реконструкция боевых действий в ходе Азовских походов Петра I. В нем приняли участие 210 реконструкторов из 35 военно-исторических клубов России. Реконструкции событий конца XVII века предшествовал парад ее участников, также гости и участники могли посетить гастрономическую ярмарку, фото- и артзоны, ремесленные мастер-классы. В завершение программы их ждет праздничный фейерверк.

В 1641 году произошло снятие турецкой осады с крепости Азов. Этим окончилось героическое Азовское сидение донских и запорожских казаков. Фестиваль проводится с 2005 года и является одним из ярких культурных и туристических событий Ростовской области.