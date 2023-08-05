5 августа, 17:05,
обновлено 5 августа, 17:19

Полеты авиации приняли за работу ПВО в Московской и Тульской областях

Александр Щербак/ ТАСС, архив
© Александр Щербак/ ТАСС, архив

В оперативные службы, в частности, поступали звонки из Тулы, Дубны, Алексина и Заокского

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях, ее полеты приняли за взрывы и работу ПВО. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"В оперативные службы поступали звонки о работе ПВО и взрывах в Тульской и Московской областях. Выполнялись плановые полеты военной авиации", - сказал собеседник агентства.

В частности, звонки поступали из Тулы, Дубны, Алексина и Заокского. "Нештатных ситуаций в регионе не зафиксировано, громкие звуки были связаны с плановым пролетом военной авиации", - прокомментировали ТАСС в правительстве Тульской области.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о работе ПВО и взрывах в Подмосковье, Калужской и Тульской областях. 

Теги:
РоссияТульская область
© Информационное агентство ТАСС
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