Полеты авиации приняли за работу ПВО в Московской и Тульской областях

В оперативные службы, в частности, поступали звонки из Тулы, Дубны, Алексина и Заокского

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях, ее полеты приняли за взрывы и работу ПВО. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В оперативные службы поступали звонки о работе ПВО и взрывах в Тульской и Московской областях. Выполнялись плановые полеты военной авиации", - сказал собеседник агентства.

В частности, звонки поступали из Тулы, Дубны, Алексина и Заокского. "Нештатных ситуаций в регионе не зафиксировано, громкие звуки были связаны с плановым пролетом военной авиации", - прокомментировали ТАСС в правительстве Тульской области.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о работе ПВО и взрывах в Подмосковье, Калужской и Тульской областях.