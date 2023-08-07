Животных в Ленинградском зоопарке спасают в жару обильным питьем и купанием

Енотам и куницам также поливают из шланга вольер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники Ленинградского зоопарка спасают животных в жару обильным питьем, купанием, увлажнением воздуха и ледяными "тортиками". Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"Мы даем животным больше пить. У некоторых постоянно наполняются поилки, например, у жирафа Софьи. <…> У многих животных установлены бассейны: у кого-то есть стационарные, там еженедельно меняется вода, кому-то поставили дополнительные ванночки или бассейны. <...> Ледяные "тортики" сегодня подготовили для белой медведицы Хаарчааны, енотов, харз - ярких куниц. В тортиках фрукты с кусочками мяса. Енотам и куницам еще поливают из шланга вольер, чтобы снизить жару", - рассказали в зоопарке.

Крупным приматам также будут давать замороженный йогурт, соки, фрукты. Однако в зоопарке напомнили, что это не основной способ спасения животных от жары, так как большое количество холодной пищи в жару - вредно.

В пресс-службе объяснили, что временные бассейны установлены у черного ягуара Ричарда, у капибар, у одной из выдр. Часть животных, которые привыкли к жаркому и влажному климату, поливают водой из шланга. Несколько раз в день поливают венценосных голубей, тропических птиц, попугаев и туканов.

"У тигра Зевса из Мариуполя есть резервуар с водой. Он любит туда заскакивать с разбега и плескаться", - сказали в пресс-службе.

Летом животных переводят на летний рацион с менее белковой пищей: больше фруктов, овощей, зелени, свежей травы. Виды животных, которые исконно южноамериканские или африканские, переносят жару проще, а для тех, кому по своей природе трудно выдержать целый день на палящем солнце, сооружают тень. У многих животных в вольере есть внутреннее помещение, где прохладнее.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил в своем Telegram-канале, что днем 7 августа воздух прогреется до плюс 33 или плюс 34 градусов. При этом ночь на 7 августа стала самой теплой за всю историю наблюдений за погодой в городе, с 1881 года.

О зоопарке

Зоопарк в Санкт-Петербурге основал в 1865 году как частный зверинец голландец Юлиус Гебгардт. В государственное владение учреждение попало после революции 1917 года, со дня основания и до 1952 года оно носило название зоосад. Зоопарк за свою историю закрывался для горожан лишь однажды - в блокадную зиму 1941-1942 годов. В память о тех сотрудниках, которые спасали животных во время войны и участвовали в обороне Ленинграда, зоопарк решили не переименовывать и оставить ему старое название - Ленинградский.

Действующий Ленинградский зоопарк расположен в центре города на территории 7,4 га и является одним из самых маленьких по площади в мире.