В "Фобосе" сообщили, что жара на Северо-Западе России ослабнет из-за циклона

Ведущий специалист центра погоды Алина Котилевская сообщила, что под его влияние попадут Калининградская, Псковская, Новгородская, Ленинградская области и Карелия

ТАСС, 7 августа. Жаркая погода ослабнет на этой неделе в самых западных территориях Северо-Западного федерального округа из-за близости к атлантическому циклону с дождями. В самых северных территориях округа жаркая погода задержится, температура достигнет плюс 33 градусов, сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская и в метеослужбах регионов.

"На большей части территории Северо-Западной России погоду будет определять антициклон, центр которого сейчас располагается над Баренцевым морем, между континентальной частью и Новой Землей, так он сохранится всю неделю. При этом над Скандинавией атлантический циклон, под его влияние попадут самые западные территории России - Калининградская, Псковская, Новгородская, Ленинградская области и Карелия, но антициклон периодически будет улучшать погоду. Везде, кроме Калининградской области температура будет выше нормы с наибольшими отклонениями на побережьях, а в Калининграде температура будет соответствовать первой декаде августа", - сообщила ТАСС ведущий специалист "Фобоса" Алина Котилевская.

По данным сайта "Фобоса", в Санкт-Петербурге сегодня еще плюс 32 градуса, а уже во вторник и среду температура понизится до плюс 23, кратковременные дожди и порывистый ветер до 15 м/с, во второй половине недели больше солнца и до плюс 24. В Петрозаводске самыми дождливыми ожидаются среда и четверг, температура составит плюс 21-23 градуса всю неделю.

По информации Новгородского гидрометцентра, в области днем в начале недели до плюс 35 с постепенным понижением до плюс 20-22 градусов. В юго-западных районах Псковской области кратковременные дожди, грозы, местами ливни. Температура снизится с плюс 34 до плюс 23. В воскресенье, 6 августа, в Пскове был перекрыт абсолютный максимум температуры и составил плюс 31,6 градуса, предыдущий максимум был зафиксирован в этот день в 1994 году - плюс 31,4.

В Калининградской области всю неделю сохранится дождливая погода, она улучшится в выходные дни, сообщили ТАСС в областном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ожидается юго-западный "плотный" ветер 5-10 м/с, во вторник отдельные его порывы могут достигать 20-25 м/с. Максимальная температура дня составит плюс 15-21 градус, в конце недели до плюс 23 градусов.

Жаркое Заполярье

В Мурманской области начинается жаркая и не по-северному летняя неделя. В понедельник в Заполярье около плюс 20 градусов, однако уже во вторник ожидается плюс 25, в отдельных районах - до плюс 30-32 градусов, отметили в Мурманском гидрометцентре. Синоптики предупредили о четвертом классе пожарной опасности на востоке Ловозерского района 7-9 августа.

Жаркая погода ожидается и в Архангельской области. По информации Севгидромета, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем плюс 23-28 градусов, местами до плюс 33. В конце недели с прохождением холодного атмосферного фронта температура немного понизится до плюс 17-22, местами до плюс 27 градусов. В Ненецком автономном округе в начале недели небольшой дождь, гроза, ночью и утром туман, днем до плюс 20.

В Сыктывкаре без осадков и усиление жары: во вторник до плюс 23 градусов, со среды по пятницу - до плюс 26-28 градусов. В Вологодской области сегодня еще до плюс 29, но затем переменная облачность немного ограничит нагрев, ожидается плюс 24-26 градусов всю неделю.