В регионах Поволжья прогнозируют сухую и жаркую погоду

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская сообщила, что осадков на территории округа не ожидается

ТАСС, 7 августа. Жаркая погода, установившаяся в большинстве регионов Приволжского федерального округа, сохранится до конца недели. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"В Поволжье сохранится сухая и жаркая погода на протяжении всей наступившей недели. Причиной такой стабильной жары станет отрог антициклона. Сам антициклон располагается на севере, над акваторией Баренцева моря, у побережья, а его отрог тянется далеко на юг, определяя солнечную погоду. В июле - начале августа самое главное - это малооблачная погода, чтобы ничего не мешало солнцу быстро прогревать воздух, что сейчас и происходит", - сказала собеседница агентства.

Выше нормы и без дождей

Котилевская уточнила, что существенных осадков на территории округа в течение недели не ожидается. "Температуры примерно на четыре - шесть градусов выше климатической нормы", - добавила она.

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос", жара к концу недели будет усиливаться. При этом температуры будут различаться в северной и южной части округа.

"В Кирове температура завтра в пределах плюс 25-27 градусов с постепенным нарастанием до плюс 29 к концу рабочей недели. В Пермском крае завтра есть вероятность небольших кратковременных дождей <...>, температура плюс 22-24 градуса, в другие дни дождей уже не будет, а температура подскочит до плюс 27-29 градусов. В Нижнем Новгороде дождей не будет, преобладающая температура плюс 28-29 градусов, в пятницу, возможно, до плюс 30 градусов", - отметила собеседница агентства.

В Среднем Поволжье и в центральных регионах округа сохранится тридцатиградусная жара, которая даже будет нарастать. "В Казани температура изменится от плюс 30 градусов завтра до плюс 33 градусов к концу недели. <...> Аналогичная температура установится в Ульяновской области, в Пензенской области всю неделю сохранится температура плюс 30-32 градуса. В Саранске около плюс 30 градусов, в Самаре плюс 31-33", - пояснила Котилевская.

Дефицит влаги

По информации специалистов пермского Центра геоинформационных систем (ГИС-центр), в регионе усилится засуха. Осадков на большей части края не будет, исключением станут только понедельник и вторник на востоке региона. "Это будет уже 19-я подряд неделя с дефицитом осадков в южной части края и в Перми (засуха началась со 2 апреля - прим. ТАСС)", - пояснили в ГИС-центре.

В связи с установившейся жаркой погодой в Нижнем Новгороде, по данным администрации города, усилили полив дорог и зеленых насаждений. А в Саратове, где столбик термометра в тени на прошедших выходных днем достигал плюс 37 градусов, закрыли для купания пляж. В администрации города пояснили, что из-за повышения температуры воды в Волге могут распространяться патогенные микроорганизмы.