В ЦФО ожидаются дожди с грозами и усиление ветра до 20 м/с

Речь идет о Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской и Липецкой областях

ТАСС, 7 августа. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами ливни, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с 7-8 августа в нескольких регионах Центрального федерального округа, в том числе в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской и Липецкой областях. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 28-33 градусов, сообщается на сайтах региональных управлений МЧС и местных гидрометцентров.

В Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областях дожди различной интенсивности, грозы ожидаются до конца суток 7 августа, не исключено сохранение непогоды и 8 августа. "Ночью кратковременные дожди, местами сильные, днем в отдельных районах кратковременный дождь, ночью местами гроза, ветер южный, юго-западный 7-12 м/с., при грозе порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Смоленской области.

Аналогичные погодные условия прогнозируются 8 августа во Владимирской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тверской областях. "Днем кратковременный дождь, местами гроза, видимость в дожде 2-6 км, ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 5-10 м/с, при грозе отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области днем плюс 23-29 градусов", - говорится в сообщении на сайте гидрометцентра по Тверской области

В остальных регионах ЦФО, в том числе в Воронежской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях, по данным синоптиков, также сохранится жаркая погода, существенных осадков не ожидается.