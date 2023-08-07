В регионах Северо-Кавказского федерального округа ожидается аномальная жра

Жителям порекомендовали выбирать для отдыха специально отведенные места и соблюдать правила пожарной безопасности

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Аномально высокие температуры, кратковременные дожди и порывы ветра ожидаются в регионах Северо-Кавказского федерального округа в течение недели. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист центра "Фобос" Алина Котилевская.

"Сохраняется жаркая погода, несколько возрастает вероятность дождей на Западе региона. Это связано с прохождением фронтальных разделов, которые движутся на Север, но будут охватывать и республики Северного Кавказа, где будет аномально жарко, но экстремальные температуры до 41 градуса - в Чеченской Республике", - сказала собеседница агентства.

В Карачаево-Черкесии в течение недели ожидается температура в пределах 34-36 градусов, в среду возможны дожди. В Ингушетии от 34 до 36 градусов, существует небольшая вероятность кратковременных дождей в среду. В Кабардино-Балкарии кратковременные дожди могут пройти в четверг, до выходных сохранятся температуры 32-35 градусов.

Жителей Чеченской Республики, как отметила Котилевская, ждут температурные рекорды - 38-41 градусов, в начале недели на территории региона возможны кратковременные дожди. В Дагестане будет 31-33 градуса, во второй половине недели ветрено - порывы до 15 м/с. Температура от 34 до 38 градусов ожидается в Ставропольском крае, в конце недели с порывами ветра до 18 м/с. В Северной Осетии жара будет нарастать - в понедельник и вторник 30-32 градуса, а к пятнице уже до 35, без осадков.

Между тем, в главках МЧС сообщили об ожидающейся сильной жаре и высоких классах пожароопасности. И порекомендовали жителям выбирать для отдыха специально отведенные места и соблюдать правила пожарной безопасности.