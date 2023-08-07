В Смоленской и Брянской областях задерживаются семь поездов

Причиной задержки стала непогода

ТАСС, 7 августа. Гроза с ветром стала причиной задержки четырех поездов в Смоленской области и трех в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Московской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

"Сегодня в вечерние часы на нескольких перегонах в Смоленской и Брянской областях в связи с неблагоприятными погодными условиями было затруднено движение поездов. В результате этого в Смоленской области в пути были задержаны более часа следующие поезда: № 732 "Ласточка" Смоленск - Москва; № 718 "Ласточка" Минск - Москва; № 721 "Ласточка" Москва - Смоленск; № 6205 Вязьма - Смоленск", - говорится в сообщении.

В Брянской области на три часа был задержан поезд № 6907 Унеча - Манюки, более двух часов задержки - № 359 Калининград - Адлер. Поезд № 86 Климов - Москва был задержан на 34 минуты.

"Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения опоздания задержанных поездов", - сообщили в пресс-службе.

В понедельник ветер и дождь привели к нарушению энергоснабжения в Смоленской области, без света остались около 12 тыс. человек. По данным ГУ МЧС по региону, ночью на территории Смоленской области ожидаются дожди, местами сильные, в некоторых районах гроза, ветер 7-12 м/с. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-17 градусов, днем 20-25 градусов.