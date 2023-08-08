Между Сахалином и Кунаширом восстановили авиасообщение

Оно было прервано из-за непогоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Авиасообщение между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курильские острова, Сахалинская область) восстановлено после двух суток задержки из-за тумана на Курилах. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы выполняются по расписанию", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что с 5 августа из-за тумана аэропорт на Кунашире не мог принимать и отправлять самолеты. За время непогоды между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском было задержано на прилет и вылет восемь рейсов.