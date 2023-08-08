В Приморье из-за тайфуна "Ханун" объявили штормовое предупреждение

В заливе Петра Великого прогнозируется высота волн до 4 м

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение о дождях на 10-11 августа в Приморском крае из-за влияния тайфуна "Ханун", сообщается на сайте гидрометцентра. Ветер на мысах достигнет значений урагана, в регионе ожидается наводнение.

"В связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона Khanun 10-11 августа в городе Владивостоке на большей территории края ожидаются сильные (15-49 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). 12 августа дожди, местами сильные сохранятся в западной половине края. Общее количество осадков может составить 60-160 мм (50-110% нормы за месяц)", - говорится в предупреждении.

Кроме того, 11 августа дожди будут сопровождаться усилением ветра в западных районах до 15-20 м/с, на южном побережье - 22-27 м/с, на мысах с порывами до 33 м/с (соответствует урагану). Ночью 11 августа в заливе Петра Великого ожидается высота волн 2,5-3,0 м, а днем 11 августа - до 4 м.

"На южном и юго-восточном побережье Приморского края подъем уровня моря до критических значений, накат волн, подтопление пляжей. На реках Приморского края в условиях повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек продолжится развитие дождевых паводков. Ожидаемый дополнительный подъем воды составит 0,8-2,5 м. Продолжатся выходы рек из берегов с достижением критических отметок, увеличение глубины и продолжительности уже подтопленных территорий. Паводки могут принять характер наводнений со значительным и продолжительным подтоплением территорий", - сообщает гидрометцентр.

В Приморском крае продолжается период дождей. Из-за вышедших из берегов рек отрезанными от транспортного сообщения остаются 14 сел.