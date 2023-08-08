В Татарстане завершили надвижку пролетов моста через Волгу на трассе М-12

По словам зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина, работы выполнили на месяц раньше

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. В Татарстане завершили надвижку пролетного строения моста через Волгу на автомобильной дороге М-12, передает корреспондент ТАСС.

На церемонии по случаю завершения работ с приветственной речью по видео-конференц-связи выступил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он напомнил, что в июле 2020 года правительство страны приняло решение о строительстве самого масштабного дорожного объекта России - автомобильной дороги М-12 "Восток" общей протяженностью 810 км, являющейся частью международного транспортного коридора "Россия".

"В сентябре мы планируем открыть дорогу до Арзамаса. Это будет уже почти половина. Ну и к концу года, надеемся, что уже полноценно откроем дорогу до Казани. В 2024 году откроем полноценную связь с Екатеринбургом. И в 2025 году - с Тюменью. Сегодня на месяц раньше запланированного срока завершается надвижка пролетного строения самого крупного искусственного сооружения в республике Татарстан и на всей автодороге М-12 "Восток" - мостового перехода через реку Волгу в районе деревни Гребени в Верхнеуслонском районе. Новый мост даст развитие инфраструктуре всего правого берега Волги возле Казани, а также значительно снизит нагрузку на уже существующий транспортный переход через реку", - сказал Хуснуллин.

Также по видео-конференц-связи в мероприятии принял участие министр транспорта России Виталий Савельев. Он искренне поблагодарил всех строителей за их труд и поздравил с приближающимся профессиональным праздником. "Создание таких уникальных и сложных сооружений происходит благодаря колоссальному многолетнему опыту наших транспортных строителей, мостовиков. Стало доброй традицией открывать новые мосты или замыкать пролетные строения, соединяя берега, с опережающим сроком. Поэтому накануне профессионального праздника, дня строителя, моя искренняя благодарность всем людям в этой содержательной профессии. Спасибо вам за добросовестный труд и высокое мастерство", - сказал он.

Процесс сборки и надвижки пролетного строения протяженностью 2 411 м начался 23 ноября 2021 года. Работы выполнялись в рамках восьмого этапа строительства трассы М-12.

Мост через Волгу - самое протяженное искусственное сооружение на М-12, его общая длина составляет 3 362 м. Строительство трассы Москва - Нижний Новгород - Казань ведется в рамках национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры". Проект М-12 позволит развивать экономический потенциал агломераций, свяжет 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой трафик за пределы населенных пунктов, повысит безопасность дорожного движения.