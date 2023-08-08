На Алтае разработают меры по снижению числа ДТП

Смертность при авариях в регионе выросла на 30%, сообщил глава республики Олег Хорохордин

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Комплексный план по обеспечению безопасности перевозок пассажиров по турмаршрутам разработают в Республике Алтай. Введение новых мер безопасности связано с увеличением числа погибших в ДТП за семь месяцев 2023 года на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, написал в своем Telegram-канале глава региона Олег Хорохордин.

По итогам семи месяцев 2023 года в республике произошло 157 ДТП, в которых погибли 20 человек, пострадали 198. Число смертей на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В связи с этим принято решение разработать комплексный план по обеспечению безопасности транспортных перевозок пассажиров по туристическим маршрутам на территории Республики Алтай", - написал он.

По словам Хорохордина, план будет содержать конкретные меры по снижению аварийности на дорогах и повышению безопасности перевозок. Предложения внесут органы исполнительной власти, МВД, прокуратура региона, управления Ространснадзора и Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу, представители перевозчиков и туроператоров.

Глава региона также поручил краевому Минтуризма рассмотреть возможность создания регионального закона, позволяющего привести в соответствие с ГОСТ исполнение требований по обеспечению безопасности туристов, в том числе во время активных туров и экскурсий.

Речь идет о труднодоступных направлениях на ледники Северо- Чуйского хребта, Акташский ретранслятор, перевал Кату-Ярык, плато Укок, Мультинские и Каракольские озера. В регионе также будет проведена работа по созданию и регистрации турмаршрутов, где проезжают автомобили повышенной проходимости, в том числе квадроциклы и грузовые автомобили. Данные решения приняты по итогам внеочередного заседания правительственной комиссии Республики Алтай по обеспечению безопасности дорожного движения.