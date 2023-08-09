Вильфанд предупредил о возможных наводнениях в Приморье

По словам научного руководителя Гидрометцентра, за два дня в регионе выпадет месячная норма осадков

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Месячная норма осадков может выпасть в Приморском крае с 10 по 11 августа. Дожди приведут к паводкам, которые могут принять характер масштабных наводнений, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ближайшие дни в Приморье будут очень и очень сложными. Это настораживает. 10 и 11 августа во Владивостоке и Приморском крае прогнозируются сильный и очень сильный дождь. За 2 дня выпадет до 100 мм осадков или месячная норма. Кроме того, на юге будет усиление ветра до 27 м/с, а на мысах - до 33 м/с. 12 августа сильный дождь сохранится на западе Приморского края. Там общее количество осадков может составить от 60 до 160 мм", - сообщил он.

По словам Вильфанда, дожди приведут к паводкам, которые могут принять характер наводнений и создать подтопления.

"На южном и юго-восточном побережье Приморского края подъем уровня моря до критических значений, накат волн, подтопление пляжей. На реках края в условиях повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек продолжится развитие дождевых паводков. Паводки могут принять характер наводнений со значительным и продолжительным подтоплением территорий. Это значит, что будут подтоплены сельскохозяйственные угодья, помещения в пониженных местах", - сообщил он.

На западе Приморья дожди будут сохраняться 12 августа.