В Приморье без автомобильного сообщения остаются четыре села

Причиной стали дожди

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Четыре села в Приморском крае остаются отрезанными от дорожного сообщения после дождей, сообщили ТАСС в Министерстве по делам ГО и ЧС региона.

"На 8:00 (01:00 мск) остаются отрезанными от дорожной сети села Дальний Кут и Дерсу Красноармейского округа, Березовка - в Чугуевском муниципальном округе и Краснояровка Яковлевского округа. Восстановление дорожного сообщения продолжается, информация будет уточняться в ближайшее время", - сообщили в министерстве.

По данным краевого предприятия "Примавтодор", ограничения проезда на некоторых дорогах сохраняются с Ханкайском, Красноармейском, Пограничном, Октябрьском и Черниговском муниципальных округах, а также в Уссурийском городском округе.

Во вторник без дорожного сообщения в крае оставалось 14 сел.

Приморский край восстанавливается после периода дождей. На 10-11 августа синоптики объявили штормовое предупреждение. Новые дожди, вызванные влиянием тайфуна "Ханун", возможно приведут к паводкам, которые могут принять характер масштабных наводнений.